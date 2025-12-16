Un Si Grand Soleil du 17 décembre : Becker apprend une grande nouvelle (résumé épisode 1816 en avance)



Un si grand soleil du 17 décembre 2025, spoiler résumé de l'épisode 1816 en avance





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







En prison, c’est l’heure de la promenade. La co-détenue d’Hélène lui propose de venir avec elle mais elle décline : elle tient à peine debout et elle a rendez-vous avec l’infirmière. Elle aimerait une prise de sang pour comprendre pourquoi elle est tombée dans les pommes. La co-détenue accuse le vaccin, Hélène n’est pas d’accord. Elle retrouve Claire, sa tension est encore plus basse que la veille. Hélène explique être épuisée depuis un moment, Claire lui reproche de ne pas lui avoir dit la veille. Elle va en parler au médecin, Hélène dit qu’il l’a oscultée la semaine dernière et il n’a rien trouvé, elle pense qu’il s’en fiche. Hélène ajoute qu’elle s’écroule comme une masse chaque soir, elle doit dormir entre 10 et 12 heures par nuit. Claire l’interroge sur son alimentation, elle dit que c’est pas très bon mais elle s’est habituée. Claire pense que ça peut être psychologique. Elle va lui faire un bilan un général.

Clément part travailler, il embrasse Janet quand il reçoit un appel. C’est le notaire de son oncle décédé la semaine dernière, il est sur son testament ! Clément ne s’y attendait pas, ils n’étaient pas proches. Il est curieux de découvrir ce qu’il y a dans ce testament.



Alix remercie Catherine de l’avoir mis en contact avec Bernier, qui a assuré. Catherine assure qu’il est très bien mais pas donné, elle lui demande quand elle compte lui rembourser ses honoraires. Alix explique être un peu juste, elle lui demande si elle peut attendre un peu. Catherine assure ne pas être pressée. Elle flashe ensuite sur une toile et l’interroge sur Lucas. Alix dit que c’est tout nouveau, elle espère réussir à construire une nouvelle relation amicale. Ulysse lui conseille encore de se méfier…

Clément est chez la notaire, qui lui parle de son oncle. Il dit être pressé, son oncle lui lègue des médailles et sa collection de costumes militaires. Clément dit ne pas avoir la place pour tout ça. Il a envie de refuser l’héritage mais elle ajoute qu’il lui a aussi légué un local…

Un gardien remet des médicaments à la co-détenue d’Hélène, il lui reproche de forcer la dose. Il a peur que son coeur lâche et lui dit d’y aller mollo. Ils veulent pas qu’elle crève, juste qu’elle dorme.

Janet appelle Clément, il dit qu’il vient d’héritage commercial à Montpellier, très bien placé qui vaut dans les 150000 euros. Clément aimerait s’offrir un chalet à la montagne, Janet pensait plus à rénover la maison…

Dimitri est sorti de l’hôpital, il retrouve Emma aux Sauvages. Il veut savoir comment elle va, Emma avoue en vouloir encore à Lucas. Dimitri fait son mea-culpa, il explique que Lucas voulait arrêter dès le départ, c’est lui qui l’a poussé à continuer. Elle demande si c’est Lucas qui lui a dit de lui parler, il assure que non. Il veut pas que leur histoire s’arrête à cause de lui…

Au commissariat, Becker vient voir Manu et Alex : une nouvelle recrue arrive. Il s’agit de la capitaine Aude Ruiz, elle sera là en fin de semaine. Alex se renseigne sur elle sur l’ordinateur et montre le résultat à Manu… Il la trouve belle et la qualifie « d’avion de chasse ». Manu lui rappelle que c’est sa supérieure.

Bertier est avec Nathalie, qui cherche toujours du travail tout en étant raisonnable financièrement. Elle lui demande où il en est côté coeur, il dit que c’est le calme plat. Nathalie lui fait des compliments. Bertier souligne le fait que ça n’a pas marché entre eux et lui demande si elle a quelqu’un. Elle dit ne pas avoir la tête à ça… Il lui propose de déjeuner ensemble, elle préfère un café.

Paloma et Kira interviewent Claire. Elle leur parle de l’accès compliqué aux soins des détenues. Paloma la remercie.

Lucas fait le ménage quand Emma rentre. Elle dit qu’ils vont mettre toute cette histoire derrière eux. Lucas sort la dernière montre de contrefaçon et ils la détruisent.

Becker fait du vélo avec Alain, il lui parle de l’héritage et son projet chalet. Aux Sauvages, Victor parle à Claire et Kira de sa rupture avec Clémence. Il assure qu’il n’est pas triste, il a gagné une amie. Il interroge Claire sur la prison, elle lui parle d’Hélène qui ne va pas bien.

En prison, la co-détenue d’Hélène lui prépare encore sa tisane et ajoute le médicament… Quand elle a le dos tourné, Hélène la jette. Elle a compris ! Plus tard, elle surveille si Hélène dort et sort un téléphone. Elle appelle quelqu’un pour demander où ils en sont… Elle dit attendre le coup qui va la mettre à l’abris, elle est stressée.

Un si grand soleil, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3.