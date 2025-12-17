Un Si Grand Soleil du 18 décembre : Alix prépare un nouveau coup (résumé épisode 1817 en avance)



Un si grand soleil du 18 décembre 2025, spoiler résumé de l'épisode 1817 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du jeudi 18 décembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







En prison, Hélène appelle Florent. Elle lui dit qu’elle doit absolument le voir, c’est urgent. Florent assure qu’il va s’organiser pour passer ce matin. Florent est avec Cécile, il s’inquiète et lui parle de l’appelle d’Hélène. Cécile lui dit qu’il est plus une nounou qu’un avocat…

Janet et Clément prennent leur petit déjeuner, elle n’est toujours pas emballée par son idée de chalet. Elle explique qu’il faudra faire refaire la terrasse et les peintures de la maison. Becker dit qu’il aime bien comme ça, il lui dit qu’elle changera d’avis quand elle sera au chalet. Janet lui dit qu’il fait ce qu’il veut avec son argent, il la fatigue…



Claire arrive en prison. Elle croise Florent devant, il est surpris de la voir ici et lui demande comment ça se passe avec les détenues. Claire avoue que leur accès aux soins est horrible… Il n’est pas étonné. Elle lui parle de l’interview de Kira la veille, Florent est jaloux. Elle lui propose de venir diner à la maison quand il veut.

Chaligny retrouve Ulysse, qui aurait préféré l’éviter. Il lui demande s’il peint toujours avant de lui dire qu’il est un véritable artiste. Ulysse s’étonne de ses compliments, Chaligny dit être de très bonne humeur : il a appris une excellente nouvelle mais ne peut rien lui dire. Il s’en va en lui disant avoir été ravi de le voir…

Hélène explique à Florent que sa co-détenue mettait de la drogue dans sa tisane chaque soir, elle s’en est rendue compte. Mas le gardien, complice de sa co-détenue, écoute tout… Hélène explique que ça fait de ses semaines qu’elle s’écroule après l’avoie bue. Hélène parle de sa conversation téléphonique quand elle la pensait endormie, elle prépare quelque chose, un coup qui va la mettre à l’abris. Elle a parlé d’une joueuse à Tanger. Elle raconte tout ce qu’elle a entendu, Zoé a parlé d’un complice au sein de la prison sans dire son nom. Il veut demander à la changer de cellule en urgence, Hélène refuse : elle a une autre idée.

Au commissariat, Clément interroge Yann sur sa famille dans les Pyrénées. Yann lui dit que c’est extraordinaire, il y a plein de choses à faire. Yann lui dit qu’il a compris : il prépare sa retraite. Clément le prend mal et dément. Il précise faire 100kms tous les week-ends et être en pleine forme ! Il n’a pas du tout l’intention d’arrêter et ne veut plus jamais entendre le mot retraite !

A la galerie, Ulysse retrouve Alix après avoir assisté à une expo qu’il a jugé sans intérêt. Il lui parle de son entrevue avec Chaligny. Bizarrement, il a été hyper sympa. Alix trouve ça louche… Elle pense qu’il a de quoi s’en prendre à eux, il prépare un sale coup.

Florent parle avec Johanna de ce qu’Hélène lui a dit. Il ne sait pas quoi faire, Hélène pense pouvoir obtenir des informations et obtenir une remise de peine. Johanna pense qu’elle n’a pas tort mais Florent pense que c’est dangereux. Il décide d’en parler au procureur pour tâter le terrain.

Chez Midi Libre, Paloma lit l’article de Kira. Elle valide le début mais pas la fin. Elle salue son investissement. Kira avoue que le sujet la touche, elle a failli aller en prison quand elle était plus jeune. Plus tard, Kira est hyper contente quand elle découvre que son article a été publié ! Elle le fait lire à Claire en rentrant, celle-ci est fière d’elle et émue. Elle lui parle de la petite crise de jalousie de son père, elle lui a proposé de venir diner la semaine prochaine.

Clément et Alain font du vélo, Clément parle de sa discussion avec Yann et Font-Romeu. Il a déjà repéré des chalets dans son budget. Alain demande ce qu’en pense Janet, il ment en disant qu’elle est emballée…

Zoé dit à Hélène avoir fait sa tisane, elle dit qu’elle ne va pas en prendre. Elle potasse sa sociologie. Plus tard, Zoé retrouve le gardien. Il l’informe qu’Hélène faisait semblant de dormir, elle l’a entendue au téléphone et a tout dit à son avocat ! Il lui dit qu’ils peuvent pas prendre de risque, ils veulent se débarrasser d’elle !

Quand Alix quitte la galerie, Ulysse est encore là. Il sait pourquoi Chaligny est encore là, il va toucher une belle commission sur la vente d’un tableau. Ça n’a donc rien à voir avec eux. Il précise que la vente n’est pas encore actée, ça donne une idée à Alix…

