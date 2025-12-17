Demain Nous Appartient spoiler : Marguerite bouleversée, Benny lui avoue... (vidéo épisode du 20 décembre)



Demain nous appartient spoiler – C’est la fin du séjour à Sète de Marguerite dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, alors que Marguerite a terminé sa mission au lycée Georges Brassens, elle doit partir et fait ses adieux à Benny…











Marguerite et Benny se retrouvent pour se dire au revoir. Alors que Marguerite s’apprête à quitter la ville après avoir achevé son remplacement en tant que professeure de physique-chimie au lycée Georges Brassens, Benny lui a prévu des petits cadeaux… Et il finit par lui avouer les sentiments qu’il éprouve pour elle…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2100 du 20 décembre 2025 : Marguerite et Benny, clap de fin

