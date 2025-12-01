Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 1er décembre ?



Star Academy 2025, évaluations semaine 7 – C’est ce lundi qu’auront lieu les évaluations de la semaine 7 au château de la Star Academy. Au programme en cette semaine des comédies musicales, des évaluations individuelles avec une chanson à proposer en version comédie musicale.











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce lundi, les évaluations vont débuter à 10h pour les élèves au château, soit à 10h30 sur le flux live de TF1+. Chaque élève doit proposer une prestation inspirée de la comédie musicale. Elle peut inclure une mise en scène, ainsi qu’un texte d’ouverture destiné à immerger le public dans l’histoire. Il est indispensable d’incarner un personnage du début à la fin.

Voici les chansons choisies par les élèves parmi la liste donnée hier soir par Michaël Goldman :

– Ambre « Coups et blessures » de BB Brunes

– Anouk « Voyage voyage », la reprise d’Estelle

– Bastiaan « Danser encore » de Calogero

– Jeanne « Speed » de Zazie

– Léa « Ta main » de Grégoire

– Léo « Danser encore » de Calogero

– Lily « Danser encore » de Calogero

– Mélissa « Coups et blessures » de BB Brunes

– Sarah « Fête de trop » d’Eddy de Pretto

– Théo « Châtelet les Halles » de Florent Pagny

– Victor « Fête de trop » d’Eddy de Pretto

Chansons non choisies :

– « Si » de Zaz

– « Donne moi le temps » de Jenifer



Résumé complet des évaluations à venir sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées ! On connaitra mercredi soir les noms des deux binômes nominés cette semaine.

A LIRE AUSSI : Star Academy 2025 : les artistes invités du 8ème prime dévoilés !

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.