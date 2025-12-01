Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 1er décembre ?

Publicité
Star Academy 2025, évaluations semaine 7 – C’est ce lundi qu’auront lieu les évaluations de la semaine 7 au château de la Star Academy. Au programme en cette semaine des comédies musicales, des évaluations individuelles avec une chanson à proposer en version comédie musicale.
Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?
Ce lundi, les évaluations vont débuter à 10h pour les élèves au château, soit à 10h30 sur le flux live de TF1+. Chaque élève doit proposer une prestation inspirée de la comédie musicale. Elle peut inclure une mise en scène, ainsi qu’un texte d’ouverture destiné à immerger le public dans l’histoire. Il est indispensable d’incarner un personnage du début à la fin.
Voici les chansons choisies par les élèves parmi la liste donnée hier soir par Michaël Goldman :
– Ambre « Coups et blessures » de BB Brunes
– Anouk « Voyage voyage », la reprise d’Estelle
– Bastiaan « Danser encore » de Calogero
– Jeanne « Speed » de Zazie
– Léa « Ta main » de Grégoire
– Léo « Danser encore » de Calogero
– Lily « Danser encore » de Calogero
– Mélissa « Coups et blessures » de BB Brunes
– Sarah « Fête de trop » d’Eddy de Pretto
– Théo « Châtelet les Halles » de Florent Pagny
– Victor « Fête de trop » d’Eddy de Pretto
Chansons non choisies :
– « Si » de Zaz
– « Donne moi le temps » de Jenifer
Résumé complet des évaluations à venir sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées ! On connaitra mercredi soir les noms des deux binômes nominés cette semaine.
Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.