50mn Inside du 17 janvier 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50′ Inside du 17 janvier 2026, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 17 janvier 2026, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎬 Le portrait : Arnaud Ducret

🎶 La story – Lorie, la renaissance d’une idôle. La star des années 2000 s’offre un retour inattendu sur scène et à la télévision. Pourquoi 20 ans plus tard continue-t-elle d’incarner la positive attitude ?



👑 L’actu – Kate et William, un début d’année décisif. Pourquoi jouent-ils leur avenir en ce début d’année ? Quels sont les dossiers chauds qui les attendent ?

✨ En coulisses – pole danse, le phénomène inattendu. C’est devenu le dernier sport à la mode, au point que même les hommes et les enfants s’y mettent. Découverte de cette discipline à l’occasion des championnats du monde.

50mn Inside du 17 janvier 2026, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document : direction Bali, en Indonésie. Un paradis pour changer de vie ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.