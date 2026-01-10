Audiences 9 janvier 2026 : « César Wagner » leader devant « Qui sera le plus nul ? »



Publicité





Audiences 9 janvier 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec le lancement de la nouvelle saison de « César Wagner », qui a captivé 3,83 millions de téléspectateurs pour 21,8% de pda.





C’est devant TF1 avec le second numéro du jeu de Camille Combal « Qui sera le plus nul ? », qui a captivé 3,08 millions de téléspectateurs pour 17,3% de pda. Le jeu perd 1 million de téléspectateurs en une semaine !







Publicité





Audiences 9 janvier 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un numéro inédit de « La boîte à secrets », qui a intéressé 1,25 million de téléspectateurs pour 7,9% de pda.

M6 suit avec le film inédit « 3 jours max », suivi par 1,19 million de téléspectateurs pour 6,9% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie