C à vous du 12 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 12 janvier 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Procès des assistants parlementaires du FN : Marine Le Pen à l’heure d’un appel décisif. Décryptage avec

Nathalie St Cricq, éditorialiste France Télévisions, et Laurent Valdiguie, grand reporter à Marianne

🔵 Hommage à Rolland Courbis dans la Story de Louis Amar avec Mohamed Bouhafsi, présentateur de C à Vous Week-End et ancien rédacteur en chef foot RMC/BFMTV



🔵 Avalanches : 6 morts dans les Alpes ce week-end. Le Commandant Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des Sapeurs-Pompiers et professionnel de la montagne, est l’invité de C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous cette semaine : Rebecca Beaufour, cheffe du restaurant Dante à Paris

🔵 Dans la suite de C à vous :

🎶 Kendji pour son album « Vivre… encore », disponible depuis le 17 octobre

🎥 Reda Kateb et Anne Bojarski pour le film « L’affaire Bojarski », en salle le 14 janvier

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 12 janvier 2026 à 19h sur France 5.