Un Si Grand Soleil Spoiler : terrible drame pour Charlotte (épisode du 14 janvier)

Un si grand soleil spoiler épisode 1836 du 14 janvier 2026 – A jouer avec le feu, Charlotte va finir par se bruler dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». La fille de Marie-Sophie et Soan vie une liaison passionnelle avec Sacha depuis quelques semaines mais ce dernier est malsain. Et dans quelques jours, ça va mal tourner !











Alors que la matin, Charlotte a promis à son père de ne pas rentrer tard, Sacha insiste pour qu’elle passe chez lui… Et au moment de partir, Sacha insiste pour qu’elle reste. Charlotte dit clairement non, elle doit rentrer chez elle ! Saha lui agrippe alors fermement les poignets, il la viole.

C’est complètement sous le choc que Charlotte quitte l’appartement alors que Sacha fait comme si tout était normal. Dans le tramway qui la ramène chez elle, Charlotte est bouleversée… Et cerise sur le gâteau, la veille elle a accepté que Sacha filme leurs ébats intimes. Autant dire qu’il la tient si jamais elle voulait porter plainte…

