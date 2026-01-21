C à vous du 21 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 21 janvier 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





🔵 L’Europe peut-elle tenir tête à Donald Trump ? Gérard Araud, diplomate, ancien ambassadeur de France aux États-Unis (2014-2019), représentant permanent de la France au conseil de sécurité de l’ONU (2009-2014), est l’invité de C à vous

🔵 « La créature Bardella » : enquête sur le président du Rassemblement National. On en parle avec Camille Vigogne Le Coat, grand reporter au Nouvel Ob



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Diego Accettulli, fondateur de Oggi Pasta

🔵 Dans la suite de C à vous :

🎶 Lara Fabian pour son single “Je veux danser”

🎭 Hélène Meillard, pour le livre “Brillez !”, aux éditions Robert Laffont

📖 Clémentine Célarié et Paloma pour la pièce de théâtre “Potiche” au Théâtre Libre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 21 janvier 2026 à 19h sur France 5.