C à vous du 21 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 21 janvier 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !
Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.
🔵 L’Europe peut-elle tenir tête à Donald Trump ? Gérard Araud, diplomate, ancien ambassadeur de France aux États-Unis (2014-2019), représentant permanent de la France au conseil de sécurité de l’ONU (2009-2014), est l’invité de C à vous
🔵 « La créature Bardella » : enquête sur le président du Rassemblement National. On en parle avec Camille Vigogne Le Coat, grand reporter au Nouvel Ob
🔵 👨🍳 Dans la cuisine de C à vous : Diego Accettulli, fondateur de Oggi Pasta
🔵 Dans la suite de C à vous :
🎶 Lara Fabian pour son single “Je veux danser”
🎭 Hélène Meillard, pour le livre “Brillez !”, aux éditions Robert Laffont
📖 Clémentine Célarié et Paloma pour la pièce de théâtre “Potiche” au Théâtre Libre
