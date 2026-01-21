Un Si Grand Soleil Spoiler : Manu enquête et suit Charlotte... (épisode du 23 janvier)



Un si grand soleil spoiler épisode 1843 du 23 janvier 2026 – Manu va enquêter et suivre Charlotte dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Manu voit le piège se refermer sur lui et décide de chercher qui veut se venger de lui en passant par Charlotte…











Levars appelle Manu pour le prévenir que suite à l’expertise psychiatrique, la psy a refusé que Charlotte fasse une confrontation avec lui. Manu est mal, il ne sait plus comment s’en sortir et veut absolument découvrir qui manipule Charlotte. Et alors qu’elle part de la plage où elle se promenait avec Achille, Pablo et Salomé, Manu l’observe et la suit…

Charlotte se rend chez Sacha, elle l’attend en bas de chez lui. Mais en la rejoignant, Sacha remarque la présence de Manu. Il appelle alors Charlotte pour la prévenir et lui demander de rentrer calmement chez elle.

Pendant ce temps là au commissariat, Aude interroge Noura au sujet de leur dispute lors de la sortie scolaire. Noura explique qu’elles n’étaient pas en bon terme depuis que Charlotte a tenté lui piquer son mec, mais ça s’était tassé. Pourtant, à la bambouseraie, Charlotte n’a fait que la provoquer et elle n’a pas compris pourquoi… Et quand Aude demande à Noura si elle ne trouve pas que la fugue de Charlotte en stop ce jour était démesurée, celle-ci répond que ça ne l’étonne pas de sa part car elle est du genre impulsive…



