C à vous du 29 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 29 janvier 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 De retour d’Ukraine, la grande reporter Florence Aubenas du journal Le Monde est l’invitée de C à vous

🔵 Périscolaire, établissements privés : enquête derrière le portail de nos écoles avec Elise Lucet, pour le numéro de Cash Investigation diffusé ce soir à 21.10 sur France 2



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous cette semaine : Théo Lignani, Créateur de contenu food

🔵 Dans la suite de C à vous :

Amir pour la série « La belle et le boulanger » sur TF1

Renaud Capuçon pour son album « Johann Sebastian Bach »

Michelle Fines pour le livre « Les mots qui tuent – autopsie du suicide forcée, violences conjugales : la face cachée » (Arthaud)

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 29 janvier 2026 à 19h sur France 5.