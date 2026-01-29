« Avis de tempête » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (29 janvier 2026)



Publicité





« Avis de tempête » au programme TV du 29 janvier 2026 – Ce soir à la télé, le téléfilm « Avis de tempête » avec Blandine Bellavoir et Lannick Gautry, est une nouvelle fois en mode rediffusion sur France 3.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première puis en replay sur France.TV.







Publicité





« Avis de tempête » : histoire

1999. Une tempête historique frappe Perros-Guirec lorsque Joseph, 10 ans, disparaît sans laisser de trace. Sa sœur Julie et Erwan, tous deux âgés de 16 ans à l’époque, faisaient partie du groupe d’adolescents chargés de veiller sur lui ce soir-là. Aucun d’eux ne s’est jamais remis de ce drame.

Vingt ans plus tard, leurs chemins, qui s’étaient séparés, se croisent de nouveau après le meurtre sauvage de leur ancien professeur de lycée. L’enquête révèle un lien troublant entre ce crime et la disparition de Joseph. Julie retrouve alors Erwan, devenu policier et chargé de l’affaire. Entre eux, les sentiments refont surface.



Publicité





Mais le retour inattendu de Joseph, retrouvé vivant, bouleverse tout : il devient rapidement le principal suspect. Pour prouver l’innocence de son frère, désormais méconnaissable, Julie devra faire un choix déchirant… quitte à trahir Erwan.

Casting

Dans les rôles principaux : Blandine Bellavoir, Lannick Gautry, Antoine Duléry, Valérie Mairesse, Stéphane Debac, Jeanne Bournaud