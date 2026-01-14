Un Si Grand Soleil du 15 janvier : Janet fait du chantage à Becker ! (résumé épisode 1837 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 15 janvier 2026, spoiler résumé de l’épisode 1837 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 15 janvier 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Au petit déjeuner, Charlotte repense à ce qu’elle a vécu la veille avec Sacha. Elle est bouleversée et n’écoute pas son père qui lui parle. Soan dit partir en week-end avec sa mère, il trouve qu’elle a besoin de se reposer. Marie-Sophie les rejoint et ne remarque pas le malaise de sa fille… Charlotte reçoit un message de Sacha, elle plaque le téléphone contre le table.

Alix est avec Claudine, elle lui parle de son projet de boutique. Elle est enthousiaste. Claudine est septique et lui parle de la clause risquée en cas de non paiement après 2 mois… Alix pense que ça n’arrivera pas mais Claudine trouve que 2 mois c’est court. Elle lui demande si elle a une adresse, Alix dit devoir encore trouver le local. Alix reçoit un appel de l’agent immobilier pour faire le point avec elle. Avec son profil, ça va être compliqué. Il parle de sa faillite et ses démêlés avec la police, il ne pourra rien faire pour elle.



Publicité





Pendant le cours d’Eve, Charlotte est au plus mal. Elle demande à aller à l’infirmerie. Eve demande à Salomé de l’accompagner. Achille est inquiet. Dans le couloir, Charlotte dit être fatiguée. Salomé l’interroge sur sa soirée avec Sacha la veille, elle dit que ça a été… Mais elle est à la limite de s’évanouir.

Manu et Elise sont en planque devant le local de Sybille. Manu s’impatiente. Elise sort son déjeuner, Manu trouve que ça empeste. Il sort prendre l’air.

Alix finit de vider la galerie avec Ulysse quand Janet l’appelle. Elle lui dit qu’il n’y a pas eu de visite, son profil pose problème. Janet est surprise, Alix dit être devant un mur. Janet l’encourage à ne pas baisser les bras.

A l’hôpital, Alain parle d’un patient avec Janet. Il lui demande ensuite si ça va et lui parle de Clément… Janet parle d’une situation fragile, elle lui en veut encore beaucoup. Elle lui dit qu’Alix a tout perdu car Clément s’est acharné. Alain lui conseille de parler.

Ludo aide Alix et Ulysse à charger la camionnette. Il lui propose d’ouvrir son business à la ferme ! Mais Alix refuse d’aller dans son « trou paumé ». Ludo est vexé.

Janet appelle Clément, elle a réfléchi et trouve la situation ridicule. Elle lui demande de revenir à la maison à une condition : louer son local à Alix ! Il est sous le choc et dit que ce n’est pas possible : il a déjà un acheteur. Janet ne lui laisse pas le choix s’il veut revenir à la maison et elle raccroche.

Becker retrouve Manu et Alex pour faire le point sur Sybille Delorme. Manu pense qu’ils perdent leur temps avec la planque. Becker dit qu’ils doivent suivre les directives du procureur.

Chaligny vient provoquer Alix : il se réjouit que la galerie ferme et compte récupérer les lieux. Il dit se demander s’il ne devrait pas ouvrir sa galerie… Alix l’envoie balader et lui demande de sortir.

Au lycée, Salomé propose de raccompagner Charlotte. Elle décline, elle va s’écrouler dans son lit. Sacha interpelle Charlotte en chemin, il se demande pourquoi elle ne répond plus à ses messages… Elle dit qu’elle était occupée. Il lui propose une balade, elle est mal mais accepte.

En salle des profs, Eve parle à Soan de sa fille qui n’était pas bien. Soan lui demande de faire attention à elle pendant la sortie… Il la sent fragile. Eve lui dit de ne pas s’inquiéter, il peut compter sur elle.

Becker fait du vélo avec Alain, il est sous le choc du chantage de Janet. Alain pense que c’est de la provoc mais Becker pense qu’elle est sérieuse. Il ne compte pas renoncer à son chalet pour Alix Dardel.

Sacha ramène Charlotte chez lui, elle est terrifiée mais elle entre !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Charlotte face à Manu, Janet perd tout, les résumés jusqu’au 30 janvier 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.