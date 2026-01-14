Star Academy : pourquoi il n’y a pas de live ce soir ? (14 janvier 2026)



Mauvaise nouvelle pour les fidèles du live de la Star Academy. Il n’y a pas de live ce soir sur TF1+, et pour cause : les académiciens ont quitté exceptionnellement le château.











Les élèves sont en effet invités à un événement prestigieux ce soir à Paris. Ils assistent à l’avant-première mondiale de la saison 4 de la série Netflix à succès « La Chronique des Bridgerton ». Une projection organisée dans un lieu emblématique, le cinéma Max Linder, en plein cœur de la capitale.

Une sortie exceptionnelle qui permet aux académiciens de vivre une soirée glamour, loin du rythme habituel des répétitions et des évaluations.

Les fans peuvent toutefois se rassurer : le live fera son retour jeudi matin sur TF1+, pour retrouver les élèves et découvrir les coulisses de cette soirée très spéciale.



En attendant, patience… et rendez-vous demain pour suivre la suite de l’aventure au château.

