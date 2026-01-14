Star Academy : pourquoi il n’y a pas de live ce soir ? (14 janvier 2026)

Par /

Publicité

Mauvaise nouvelle pour les fidèles du live de la Star Academy. Il n’y a pas de live ce soir sur TF1+, et pour cause : les académiciens ont quitté exceptionnellement le château.


Star Academy : pourquoi il n'y a pas de live ce mercredi 14 janvier ?
Capture TF1


Publicité

Les élèves sont en effet invités à un événement prestigieux ce soir à Paris. Ils assistent à l’avant-première mondiale de la saison 4 de la série Netflix à succès « La Chronique des Bridgerton ». Une projection organisée dans un lieu emblématique, le cinéma Max Linder, en plein cœur de la capitale.

Une sortie exceptionnelle qui permet aux académiciens de vivre une soirée glamour, loin du rythme habituel des répétitions et des évaluations.

Les fans peuvent toutefois se rassurer : le live fera son retour jeudi matin sur TF1+, pour retrouver les élèves et découvrir les coulisses de cette soirée très spéciale.


Publicité

En attendant, patience… et rendez-vous demain pour suivre la suite de l’aventure au château.

Star Academy, quart de finale

Qui doit aller en demi-finale ?

A LIRE AUSSI
Star Academy du 14 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy du 14 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy estimations : Victor devant Ambre, Sarah bonne dernière (SONDAGE)
Star Academy estimations : Victor devant Ambre, Sarah bonne dernière (SONDAGE)
Star Academy : Bastiaan tête d’affiche de la série « Karma » sur France TV
Star Academy : Bastiaan tête d'affiche de la série "Karma" sur France TV
Star Academy du 13 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy du 13 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne


Publicité


Retour en haut