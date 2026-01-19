Plus Belle La Vie du 19 janvier 2026 : Stanislas face à Luna et Martin (résumé + extrait vidéo épisode 500 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 19 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 500 de PBLV – Stanislas va finalement retrouver Luna et Martin cet après-midi dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais Idriss et Ariane le soupçonne d’être le flic ripou à la tête du trafic…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 19 janvier 2026 – résumé de l’épisode 500

Au commissariat, Ariane apprend à Idriss que Stanislas a étudié à Marseille. Idriss ajoute que ses anciens collègues lyonnais ignoraient sa mutation. Il pense que Stanislas est suspect mais Ariane rappelle toutefois qu’il ne s’agit que d’une hypothèse…

Stanislas les informe ensuite qu’aucun mouvement n’apparaît sur le compte de Luna. Pour Ariane, cela ne correspond pas à une fuite, mais Stanislas pense qu’elle est cachée par un proche et propose de réinterroger son entourage. Idriss accepte, il insiste pour qu’Ariane l’accompagne.



Publicité





Blanche ment à Ariane et Stanislas, elle assure ne pas avoir de nouvelles de Luna. Malgré leurs doutes et leurs avertissements, elle maintient sa version. Stanislas remarque son appareil photo récent et l’étui au nom d’Hector kepler…

Martin veut sortir malgré les risques, mais Luna refuse. Elle finit par accepter d’aller vérifier seule à l’extérieur avant qu’il ne la rejoigne. De son côté, Idriss confie au capitaine Hubert Joseph ses soupçons sur Stanislas, précisant qu’il ne travaillait pas lors des meurtres.

Ariane annonce à Idriss que Luna et son petit-fils ont bien pris la fuite jeudi. Morgane les informe que Stanislas est parti seul. Mais son véhicule n’est pas localisable, son tracker est désactivé. En consultant son ordinateur, ils découvrent qu’il a repéré un cabanon en bord de mer appartenant à Hector Kepler et s’y rendent en urgence. Sur place, Luna et Martin profitent brièvement de l’air marin avant que Stanislas n’arrive, prétendant vouloir les aider. Méfiante, Luna recule. Stanislas sort son arme et tire !

Vadim apprend que Noémie veut s’inscrire à l’auto-école pour passer son permis. À l’auto-école, Noémie impressionne le moniteur, qui accepte finalement de la prendre comme élève malgré son projet accéléré. Vadim doute qu’elle débute vraiment, ce qu’elle dément.

Thomas annonce à Vanessa qu’il veut arrêter. Découragé après un devoir raté, il se dénigre. Vanessa le motive en lui donnant l’exemple d’un sportif persévérant et lance aussitôt le cours. Plus tard, Gabriel fait réviser Thomas, heureux de le voir remotivé grâce à Vanessa.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un retour surprise, un tueur, les résumés jusqu’au 6 février 2026

VIDÉO Plus belle la vie du 19 janvier 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.