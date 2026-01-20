Ici tout commence du 20 janvier : Anaïs sous le choc, elle découvre... (résumé + vidéo épisode 1354 en avance)



Ici tout commence du 20 janvier 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1354 – Anaïs va être sous le choc ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, elle va découvrir que Romain Valdine fait partir du jury de la soirée de la fondation Excellence Palace !





Ici tout commence du 20 janvier – résumé de l’épisode 1354

À l’Institut, Anaïs annonce à Clotilde qu’elle a recruté Stanislas pour l’aider à sélectionner l’élève de Master chargé du menu de la soirée annuelle de la fondation Excellence Palace à l’hôtel Jourdain. Plusieurs élèves, dont Tom et Julia, participent aux sélections et doivent proposer des plats réalisables à l’Institut et facilement transportables. En fin de journée, aucune proposition ne convainc Anaïs et Stanislas, ce qui plonge Anaïs dans l’angoisse, d’autant plus que sa place de directrice par intérim est en jeu.

Ferdinand évoque alors le concept de Billie, absente des sélections car elle ne se sent pas capable de gérer un tel événement après l’affaire Valdine. Convaincue par Anaïs, Billie accepte finalement de relever le défi. Son dessert sur le thème de l’hiver séduit le responsable à l’hôtel Jourdain, qui valide la collaboration. Anaïs propose ensuite une nouvelle dégustation avec un membre du jury et découvre avec effroi qu’il s’agit de Romain Valdine !



À l’hôtel Jourdain, Mattéo s’invite en cuisine pendant le brunch pour demander conseil à Hector avant son cours avec la cheffe Guinot. Gaspard en profite aussi. Plus tard, Claire constate la réussite générale de ses élèves et apprend qu’Hector les a aidés. Clotilde se rend alors à l’hôtel pour proposer à Hector de devenir professeur à l’Institut, ce qu’il accepte.

À l’internat, Fleur confie à Joséphine ses difficultés à vivre une relation intime avec Lionel. Décidée à dépasser ses peurs, elle le rejoint pour un rendez-vous très audacieux, mais leur moment est interrompu par l’arrivée inattendue d’Inès.

Ici tout commence du 20 janvier 2026 – extrait vidéo

