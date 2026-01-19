Ici Tout Commence spoiler : Anaïs et Billie, le gros clash ! (vidéo épisode du 22 janvier)



Ici tout commence spoiler – On peut dire que les choses vont mal tourner entre Anaïs et Billie dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, rien ne va plus entre les deux amies, qui vont en venir au clash !











Et pour cause, Billie a découvert avec stupeur la présence de Romain Valdine dans le jury de la soirée annuelle de la fondation Excellence Palace, qui doit se tenir à l’hôtel Jourdain. Et pire, Anaïs était au courant et ne lui a rien dit !

Billie est furieuse alors qu’Anaïs tente de se justifier en lui expliquant qu’en tant que directrice, elle ne peut pas annuler un évènement pour lequel l’institut a signé un contrat… Mais pour Billie, Anaïs va beaucoup trop loin. Elle lui rappelle que Valdine a tenté de la tuer !…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1356 du 22 janvier 2026 : Anaïs et Billie se disputent

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.