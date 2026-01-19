Star Academy du 19 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 19 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de dimanche des académiciens.





Suite du Débrief avec Marlène et Antoine Gouiffes-Yan, Directeur Général du Label Parlophone France (Warner). Sur le duo de Léa avec Laura Pausini, elle n’est pas contente d’elle et annonce que c’est sa pire prestation car elle était trop stressée.







Pour Sarah et Pascal Obispo, Marlène a trouvé qu’elle a merveilleusement bien chanté. Pour Victor et Pascal Obispo, Marlène le félicite. Antoine l’a trouvé incroyable vocalement. Pour Ambre et Pascal, Marlène est épatée.

Antoine et Marlène félicitent Sarah et Victor pour leur duo. Et pour Ambre sur « Fais moi une place », Marlène parle d’une « nouvelle version de Ambre ». Elle avoue avoir totalement lâché prise. Antoine salue la maturité et la félicite.



Après le Débrief, Sarah encourage les gens derrière la caméra à voter 2 pour l’envoyer en finale. Et Léa et Sarah doivent choisir un ancien pour chanter en duo sur le prime. Léa choisit Mélissa, et Sarah choisit Anouk.

Sarah organise une séance de relaxation / asmr pour tout le monde. Michaël arrive ensuite pour donner aux élèves le déroulé de la semaine ! Léa et Sarah passeront des évaluations lundi matin avec à la clé pour la meilleure : le choix de la chanson d’une battle du prime ! Pour ces évaluations, elles passeront devant les professionnels : Louane pour le chant, Paul Mirabel pour le théâtre, et Mehdi Kerkouche pour la danse. Louane leur a prévu une liste de 5 chansons, Mehdi une chanson pour faire une choré, et Paul des sujets d’impro.

Autre nouvelle annoncée par Michaël : Léa rentrera chez elle en Suisse mardi et Sarah chez elle à Marne-la-Vallée jeudi. Quant à Ambre et Victor, ils passeront une audition mardi au théâtre pour présenter un projet de carte blanche.

Léa et Sarah écoutent les chansons et commencent à répéter leurs évaluations. Et Sarah et Victor réfléchissent à leurs proposition de carte blanche.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 19 janvier

