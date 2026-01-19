Quotidien du 19 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Publicité
Quotidien du 19 janvier 2026, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.
Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.
Quotidien : les invités du 19 janvier 2026
🌟 Bastiaan – dernier candidat éliminé de la Star Academy
autres invités non annoncés
Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 19 janvier 2026 à 19h25 sur TMC.