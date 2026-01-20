Star Academy du 20 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 20 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de lundi des académiciens.











Une journée qui commence avec les évaluations de Sarah et Léa, qui passent exceptionnellement devant Louane, Paul Mirabel et Mehdi Kerkouche. Michaël Goldman assiste aux évals depuis le salon avec Victor et Ambre.

Léa passe la première sur « Hopelessly Devoted To You » d’Olivia Newton-John (Grease). Elle est très stressée. Sur le deuxième couplet, Léa est fausse car elle s’est trompée dans les paroles. Elle enchaine sur la danse sur une chanson imposée par Mehdi et extraite de son spectacle. Et elle finit avec une impro de théâtre sur le sujet « Tu reçois un César devant des millions de téléspectateurs ». Louane explique ensuite que c’était bien mais elle était moins juste quand elle s’est trompée et ça s’est vu sur son visage. Mais elle lui dit que c’était impressionnant.

Sarah passe sur « Man I Need » d’Olivia Dean. Elle enchaine sur sa choré et l’impro de théâtre sur le sujet « Tu fais ton premier Olympia et tu oublies complètement les paroles de ta chanson en live ». Louane la félicite pour le chant, elle est complètement bluffée et dit que c’était incroyable. Mehdi a aimé sa danse, elle s’est emparée du truc et s’est lâchée. Et Paul la félicite.



Michaël rejoint les pros pour faire le point. Et surprise : ils viennent faire un tour au château ! Ambre et Victor peuvent donc les rencontrer à leur tour. Ils font connaissance et répondent aux questions des académiciens. Victor et Ambre leur parlent de leurs idées de tableaux pour les auditions du lendemain. Et les élèves leur font une visite du château.

Direction les Champs Elysées pour une séance de dédicaces pour les demi-finalistes. Ils prennent un bain de foule et signent des autographes.

Ils enchainent avec le concert des Enfoirés à l’Accor Arena. Ils sont accueillis par Michaël Goldman. Ils rencontrent les nombreux artistes présents dont Jenifer, la grande gagnante de la saison 1, ou encore Héléna de la saison 2023. Ils interprètent ensuite leur hymne « Voulez-vous ? ».

Star Academy, le replay de la quotidienne du 20 janvier

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.