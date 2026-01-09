Ici Tout Commence spoiler : Léonard reçoit une belle déclaration de... (vidéo épisode du 13 janvier)



Ici tout commence spoiler – Léonard va recevoir une magnifique déclaration dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et c’est Ismaël qui va se lancer et déclarer son amour à Léonard !











Ismaël commence par réitérer ses excuses pour avoir été horrible avec Léonard au début. Mais il finit par lui dire son premier « je t’aime ». Un très joli moment, rempli d’émotion. Il a peur que ce soit trop tôt mais Léonard lui répond que lui aussi, il l’aime.

Ces deux là sont plus heureux que jamais !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1349 du 13 janvier 2026 : Ismaël fait une déclaration à Léonard

