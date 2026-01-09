TFX lance “Tricheurs”, sa nouvelle télé-réalité stratégique (casting, date de diffusion)



Jouer selon les règles… ou tricher pour gagner ? C’est tout le dilemme au cœur de “Tricheurs”, la nouvelle télé-réalité événement de TFX, à découvrir dès le lundi 26 janvier à 20h.





Dans ce jeu inédit où la stratégie est reine, 14 personnalités issues de la télé-réalité, du spectacle et de la musique vont s’affronter dans un cadre inspiré de l’univers de Las Vegas : la Game House. Tous partagent le même objectif : remporter 10.000 euros pour l’un de leurs followers. Mais la partie est loin d’être équitable…







Parmi les candidats se cachent en effet deux Tricheurs, désignés en secret dès le départ. Leur avantage est de taille : ils ont accès à la Salle de Triche, un lieu stratégique où ils découvrent à l’avance les règles, les réponses aux questions et tous les pièges du jeu. Un pouvoir unique qui leur permet de manipuler la compétition… à condition de ne jamais être démasqués.

Face à eux, les 12 Réglos devront ouvrir l’œil. Car si les Tricheurs sont découverts, ils risquent l’élimination. Et à chaque fin de cycle, la tension monte d’un cran avec la Roulette Éliminatoire, qui désigne au hasard le sort des trois joueurs mis en danger durant la semaine.



Le casting de Tricheurs

Au casting, des profils hauts en couleur : Yanns et sa femme Jade, Kamini, Lolita Banana (Drag Race France), Maïssane, Marvin (Too Hot to Handle), Mélanie Orl, Aïmed, Justine, Nicolo, Patrick (La Villa des cœurs brisés), Sarah (Love Is Blind), Simon Castaldi et Katell (L’Île de la tentation).

Un seul candidat remportera le jackpot. Mais une question demeure jusqu’à la finale : la victoire se gagne-t-elle en restant réglo… ou en trichant ?

Une diffusion événementielle sur TF1+

En amont de la diffusion sur TFX, TF1+ proposera un dispositif inédit. Dès le vendredi 23 janvier, les abonnés pourront découvrir gratuitement le premier épisode. À partir du lundi 26 janvier, les plus impatients auront accès à deux épisodes en avant-première chaque jour via l’offre Premium ou à la carte à moins d’1 euro.

La plateforme proposera également des contenus exclusifs, dont Les Gossips de Maïssane, consacrés aux coulisses et aux moments forts du programme, ainsi que des interviews de sortie menées par Christophe Beaugrand.

Avec Tricheurs, TFX mise sur une télé-réalité psychologique et immersive, où la ruse pourrait bien être la clé de la victoire.