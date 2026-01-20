Plus belle la vie spoiler : Hubert menace Martin, Idriss découvre la vérité ! (21 janvier 2026)



Plus belle la vie en avance du 21 janvier 2026 – Hubert a compris que Martin l’avait démasqué dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et dans l’épisode du mercredi 21 janvier 2026, il ne va pas hésiter à venir menacer Martin chez Luna !











Hubert Joseph débarque chez Luna et confronte Martin, qui est terrifié… Quand Luna les rejoint, le capitaine fait mine d’être venu prendre des nouvelles et s’excuser de ne pas avoir su démasquer son adjoint plus tôt. Mais il menace Martin discrètement, en lui parlant de ce qui aurait pu arriver si le tueur l’avait retrouvé… Martin est mal et plus tard, il annonce à Luna qu’il veut rentrer à Lille.

Au commissariat, tout le monde pense avoir bouclé l’enquête, sauf Stanislas. Ce dernier exprime ses gros doutes sur la culpabilité et le suicide de Dutertre. Alors qu’Ariane est convaincue que le coupable est mort et que le procureur boucle l’enquête là dessus, Stanislas parle à Idriss de ses doutes sur Hubert Joseph… Et plus tard, Luna parle à Idriss de la venue du capitaine Joseph chez elle le matin même. Idriss comprend qu’il est le tueur et qu’ils ont fait fausse route. Il demande à Ariane de retourner voir le légiste et ils ont la confirmation que Dutertre ne s’est pas suicidé : il a été assassiné !



Idriss a une idée pour coincer Hubert : il veut utiliser Martin !