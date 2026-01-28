Plus belle la vie spoiler : Noémie au commissariat, elle prend une décision choc ! (29 janvier 2026)



Plus belle la vie en avance du 29 janvier 2026 – Rien ne va plus pour Noémie dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». Dans l’épisode de demain, jeudi 29 janvier 2026, Patrick et Jean-Paul vont retrouve Noémie chez eux et la confronter.











Elle assure avoir simplement mal fermé la porte tandis que Lucie explique qu’elle s’est énervée pour une histoire de devoirs mais qu’elle s’est très vite calmée. Patrick et Jean-Paul convoquent Noémie au commissariat dès le lendemain matin à la première heure.

En interrogatoire, Noémie assure que c’est un hasard si les meurtriers de son mémoire ont tous été arrêtés par Patrick et Jean-Paul. Elle avoue s’être faite embaucher comme baby-sitter chez eux pour voir la vie d’enquêteurs de l’intérieur… Patrick lui rappelle qu’ils pourraient l’attaquer pour ça, Jean-Paul annonce qu’elle est virée et ils lui interdisent d’approcher leurs enfants !



De son côté, Vadim s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles… Au Pavillon des Fleurs, il retrouve Blanche qui n’a pas de nouvelles. Sur les photos que Blanche a exposé, Vadim remarque une silhouette qui pourrait être celle de leur agresseur… Plus tard, Théo Bonant vient s’en prendre à Blanche : il veut les photos et son appareil, il se montre violent ! Mais quand il entend une voix masculine, Théo prend la fuite !

Devant le commissariat, Vadim retrouve Noémie qui est furieuse et lui dit que Patrick a enquêté sur elle et qu’elle est virée ! Elle lui dit que c’est sa faute et qu’elle le quitte ! Vadim est bouleversé et Patrick vient lui parler. Il pense que Noémie s’est rapprochée de lui par intérêt…