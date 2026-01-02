Un Si Grand Soleil Spoiler : Victor et Hélène arrêtés par la police ! (épisode du 6 janvier)



Un si grand soleil spoiler épisode 1830 du 6 janvier 2026 – On peut dire que Claire et Victor se sont mis dans de sales draps en aidant Hélène en cavale dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil ». Et dans quelques jours, c’est le coup de grâce qui les attend !











Malgré leurs interrogatoires, Claire et Victor ne se sentent pas inquiétés par la police… Ils pensent avoir bien répondu et n’imaginent pas du tout que la police les soupçonne ! Dans quelques jours, alors qu’Alex a échoué en perdant Victor pendant sa filature, Becker demande au procureur l’autorisation de placer une balise GPS sous sa voiture. L’autorisation obtenue, Alex se charge de placer la balise.

Victor, qui ne se doute de rien, se charge de ramener des provisions à Hélène dans sa planque… Et alors qu’elle est entrain de manger, la police débarque ! Alex arrête Victor et Hélène et leur annonce qu’ils sont en garde à vue.

Pendant ce temps là, Florent est avec Claire. Il a réussi à récupérer les données du téléphone de Marsan mais il n’y avait pas grand chose à part un message comme quoi la joueuse doit arriver jeudi… A ce moment là, le commissariat l’appelle pour le prévenir de l’arrestation de Victor et Hélène ! Il prévient Claire, qui est sous le choc.



