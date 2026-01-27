Un Si Grand Soleil du 28 janvier : Sybille arrêtée, Pablo fête ses 18 ans (résumé épisode 1846 en avance)



Un si grand soleil du 28 janvier 2026, spoiler résumé de l’épisode 1846 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 28 janvier 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Pablo se lève avec le sourire, c’est son anniversaire. Hugo et Sabine n’ont pas oublié, ils lui chantent « joyeux anniversaire » dès qu’il descend et ont mis des bougies sur des pancakes. Il a 18 ans, il ne s’attendait pas à ce qu’ils y pensent. Hugo est ému ! Sabine rappelle qu’ils vont dîner chez Hugo et Janet ce soir pour son anniversaire. Pablo précise que Noura a accepté de venir, Hugo dit que c’est la naissance d’un clan.

Eve demande à Manu ce qu’il fait sur son ordinateur. Il explique qu’Alex lui a envoyé le dossier de Sybille Delorme. Il est convaincu qu’il y a un lien entre cette femme et Charlotte, elle a du voir qu’il surveillait son atelier… Eve n’y voit pas le rapport avec Charlotte, comment elle l’aurait rencontrée et comment elle saurait qu’elle le connait. Mais pour Manu, ça ne peut pas être une coïcidence. Aude sonne à la porte, elle veut parler à Manu. Elle lui annonce que la juge veut l’entendre et elle lui conseille d’appeler son avocat.



Au lycée, Charlotte demande à Salomé comment ça s’est passé au commissariat. Salomé dit qu’elle était mal à l’aise, Charlotte dit qu’elle ne supporterait pas d’être séparée de Sacha…

Devant Cécile, Manu maintient sa version. Elle lui parle de l’adn de Charlotte retrouvé sur sa veste ! Manu dit qu’il avait posé sa veste sur un fauteuil, elle a très bien pu la toucher pendant qu’il s’est isolé pour appeler Eve. Il assure avoir été piégé, il pense que Charlotte est manipulée. Cécile lui demande s’il a une idée de qui pourrait faire ça, il dit que non. Cécile lui dit qu’elle n’a aucun élément dans l’enquête pouvant étayer sa théorie… Levars demande si la parole de la plaignante suffit.

Noura offre son cadeau à Pablo au lycée. C’est un album photos, ça fait un an qu’ils sont ensemble. Achille et Lucas les rejoignent, ils ont oublié l’anniversaire de Pablo mais proposent une soirée.

Au commissariat, Hugo remet à Becker quelque chose oublié dans la photocopieuse. Becker s’en veut, il dit qu’il vieillit. Ils parlent ensuite de la soirée, Becker assure qu’ils s’occupent de tout. Hugo est très touché.

Noura demande à Pablo s’il a des nouvelles de sa mère, il dit que non… Elle est choquée qu’elle ne fasse pas d’effort mais Pablo dit qu’il s’en fout.

Alex raccroche avec Manu. Il parle de l’adn sur la veste à Elise. Elise trouve ça normal. Au même moment, ça bouge devant la planque. C’est Elias Janssen !

Eve est mal en salle des profs, Sabine vient lui parler. Eve avoue que c’est compliqué et lourd, elle n’a plus d’énergie. Sabine la prend dans les bras et lui dit qu’elle peut compter sur elle. Charlotte et Salomé les surprennent, Salomé dit à Charlotte que c’est pas sa faute.

Elias regarde les bijoux dans le local de Sybille. A l’extérieur, l’opération de police se met en place. Ils entrent et arrêtent tout le monde ! Becker append la bonne nouvelle de chez lui, il félicite Elise quand Hugo, Sabine, Pablo et Noura arrivent. Pendant le dîner, ils lui offrent le permis de conduire. Becker ajoute un « bonus » : une montre ! C’est celle qu’il a lui-même reçu pour ses 18 ans. Il propose ensuite à Pablo de l’aider pour le barbecue. Pablo demande à Clément d’où vient la montre, il dit que c’était un cadeau de sa mère qu’il avait gardé pour ses enfants mais il n’a eu qu’une fille. Becker gaffe en parlant de sa mère, Pablo dit n’avoir aucune nouvelle depuis un an… Rien pour son anniversaire, Becker est désolé.

Cécile et Aude font le point. Cécile parle de la théorie de Manu, Aude dit qu’elle n’a rien trouvé dans ce sens mais ça pourrait. Rien ne laisse entendre que Manu ait commis cette agression. Cécile trouve que la situation est bloquée, elle veut organiser une confrontation entre Manu et Charlotte malgré l’avis de la psy. Au même moment, Charlotte est mal, elle appelle Sacha mais tombe sur sa messagerie…

Elise et Alex interrogent Sybille au commissariat. Elle assure n’avoir jamais rencontré Elias avant. Elise dit qu’elle va prendre très cher, sauf si elle les aide à le coincer. Elise doit s’absenter pour prendre un appel… Alex en profite pour lui montrer la photo de Charlotte, Sybille dit qu’elle ne la connait pas. Alex bluffe : il dit qu’il sait qu’elle l’a manipulée pour faire accuser le capitaine Léoni. Alex dit qu’elle a tout avoué, Sybille assure qu’elle ne sait pas qui c’est, elle ne l’a jamais vue de sa vie.

Becker parle à Janet de Pablo et sa mère. Ils sont choqués qu’une mère puisse faire ça à son enfant… Becker veut en parler à Hugo pour essayer de trouver une solution.

