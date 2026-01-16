Plus Belle La Vie du 16 janvier 2026 : Idriss fait une découverte choc (résumé + extrait vidéo épisode 499 en avance)



Plus belle la vie du 16 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 499 de PBLV – Idriss va faire une découverte choc cet après-midi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Blanche va planquer Luna et Martin dans le cabanon d’Hector…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 16 janvier 2026 – résumé de l’épisode 499

Martin et Luna sont cachés à l’arrière de la voiture de Blanche. Ils lui demandent de ne pas se retourner. Blanche ne comprend pas leur présence et leur apprend que la police l’a appelée pour savoir où ils étaient. Luna estime que la police n’a pas su les protéger et demande à Blanche de les planquer ailleurs. Blanche a une idée.

Au commissariat, Idriss est affolé : aucune trace de Martin et Luna, ni effraction ni lutte. Il craint un enlèvement et une fuite interne. Il reproche à Stanislas de s’être fait piéger. Nino remarque que Stanislas s’éclipse quand la discussion devient gênante et trouve suspect qu’il ait été neutralisé si facilement…



Blanche tente de joindre Luna. Au Pavillon des Fleurs, elle est abordée par Théo Bonnant, étudiant en criminologie insistant. Noémie le reconnaît ensuite sur une photo prise par erreur par Blanche : ils sont à la même fac. Vadim se montre jaloux. Mais à l’université, Théo accuse Noémie de lui avoir volé sa première idée de sujet et l’insulte…

Ariane et Idriss font part à Patrick de leurs soupçons sur Stanislas, qu’Ariane trouve étrange et trop familier avec Marseille. Thomas interroge Blanche, tandis que Mirta, très inquiète, refuse qu’on minimise la situation. Pendant ce temps là, Luna et Martin sont cachés dans le cabanon d’Hector. Ils s’interrogent sur le sort de Stanislas et se rapprochent.

Enfin, Idriss réinterroge le témoin polonais du magasin de bricolage, qui finit par révéler que le chef du trafic est intouchable… car c’est un policier.

A la résidence, Steve parle à Morgane de la mort du SDF. Elle évoque une chute, mais Steve soupçonne un meurtre. Charlotte lui confirme plus tard qu’il a bien été tué : un autre SDF a été placé en garde à vue après la découverte du caddie et de l’ADN sur un manche à balai.

