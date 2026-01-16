Demain Nous Appartient du 16 janvier : Maud sauvée, le harceleur identifié (résumé + vidéo épisode 2120 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 16 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2120 de DNA – L’opération de Maud s’est bien passée et son bras est sauvé ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et la police parvient à identifier le harceleur d’Erica, qui rode déjà devant le lycée…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 16 janvier 2026 – résumé de l’épisode 2120

Chloé, bouleversée par la réaction de Raphaëlle, regrette son geste médical malgré le soutien d’Alex et Judith. À l’hôpital, Marianne annonce que l’opération de Maud a réussi et que son bras est sauvé. Raphaëlle se rend à son chevet, tandis que Sébastien et Marianne espèrent une réconciliation. Chloé, informée, estime mériter une sanction, mais sa mère souligne son courage et espère que Raphaëlle saura le comprendre.

Au commissariat, Damien identifie Mathieu Bouvard comme l’agresseur de Basile et le stalker d’Erica. Basile reconnaît un ancien camarade de lycée qu’il avait humilié et intimidé pour l’éloigner d’Erica. Celle-ci lui reproche d’avoir agi sans la prévenir à l’époque. Sara et Karim renforcent la protection des Vidal, ignorant que Mathieu suit déjà Erica et se cache au lycée, fou de jalousie quand il la voit avec Bart…



Publicité





Georges comprend que Bastien a un crush pour une fille. Et au lycée, Diane révèle à Bastien qu’Esmée est intéressée, ce qui gêne cette dernière et provoque une dispute entre les sœurs. Bastien rassure Esmée en maintenant son invitation sans pression, ce qui la touche…

Sébastien achète des fleurs pour Marianne et accepte, sans oser refuser, un dîner avec Christelle et Sylvain. Le soir, tous dînent ensemble au Spoon, mais Marianne, agacée, fait semblant d’apprécier la soirée.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : drame, Erica a disparu ! (vidéo épisode du 20 janvier)

VIDÉO Demain nous appartient du 16 janvier 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.