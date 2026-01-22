Plus Belle La Vie du 22 janvier 2026 : la police trouve une preuve contre Hubert mais... (résumé + extrait vidéo épisode 503 en avance)



Plus belle la vie du 22 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 503 de PBLV – Grâce à l'aide de Martin, la police va trouver une preuve contre Hubert Joseph cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ».





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 22 janvier 2026 – résumé de l’épisode 503

Idriss intercepte Luna et Martin en route pour la gare : Martin ne peut pas repartir à Lille. Dutertre n’est pas le meurtrier des Slimani. Idriss soupçonne Hubert Joseph, il pense que Martin sait que c’est lui et sans son aide, impossible de le coincer. Martin accepte de rester pour l’aider.

Au commissariat, Idriss et Stanislas remercient Martin mais cherchent encore le corps de Zyad Slimani. En évoquant ses souvenirs, Martin se rappelle avoir marché dans l’eau. Stanislas identifie un lieu potentiel et demande à Martin d’accompagner Idriss. Malgré sa peur, il accepte.



Sur le terrain, Martin se souvient d’un bruit régulier. Idriss repère un chantier : une dalle de béton a été coulée. La police scientifique confirme la présence du corps, tué par balle à bout portant. Idriss obtient l’accord du procureur pour extraire la balle.

De retour au commissariat, Idriss annonce à Luna que le corps a été retrouvé grâce à Martin. La balle est un 9 mm ; Idriss part vérifier l’arme d’Hubert. Sur place, sans commission rogatoire, il voit Hubert prendre la fuite à moto et se lance à sa poursuite.

Au Mistral, Thomas impose une nouvelle stratégie : des plats limités à quatre ingrédients pour augmenter les marges. Aya relève le défi, Barbara est sceptique. Pourtant, le plat d’Aya séduit Babeth et prouve que le concept fonctionne, au grand dépit de Barbara. Plus tard, Thomas remercie Vanessa avec un quatre-quarts, symbole de son nouveau concept. Elle le félicite et sort le champagne.

Apolline se confie à Steve sur sa réunion sur le vaginisme : touchée par les témoignages, elle n’a pas osé parler. Steve trouve normal que les partenaires soutiennent leurs compagnes dans ces moments là, Apolline lui dit qu’il est un mec bien. Au cabinet médical, Léa annonce à Gabriel qu’elle devient référente pour une association sur le vaginisme, tout en laissant sa patiente à d’autres professionnels.

