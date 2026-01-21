Plus belle la vie spoiler : Martin aide Idriss, la police fait une découverte (22 janvier 2026)



Plus belle la vie en avance du 22 janvier 2026 – Martin va accepter d’aider la police à coincer Hubert Joseph dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du jeudi 22 janvier 2026, Idriss vient parler à Martin alors que Luna l’emmène à la gare pour rentrer à Lille.











Martin a peur mais Idriss réussit à le convaincre d’accepter de l’aider à faire tomber Hubert Joseph, pour éviter qu’il ne tue de nouveau. Avec Stanislas, ils l’interrogent de nouveau sur la mort de Zyad Slimani et réussissent à établir une zone de recherche afin de retrouver son corps…

Sur place, Martin accompagne Idriss et il se remémore un bruit. Il s’agissait de celui d’une bétonnière ! Idriss fait le lien avec un chantier et comprend que le corps est surement sous une dalle de béton. La police scientifique débarque sur place, Charlotte retrouve le corps. Il a été tué par balle, la police doit encore s’assurer que la balle provient bien de l’arme d’Hubert pour le coincer.



Idriss se rend alors devant chez lui mais la commission rogatoire pour perquisitionner tarde à venir… Idriss s’impatiente quand il se fait griller par Hubert Joseph ! Ce dernier prend la fuite en moto, Idriss se lance à sa poursuite.