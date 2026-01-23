Ici Tout Commence spoiler : Joséphine et Loup contraints de se rapprocher... (vidéo épisode du 27 janvier)



Ici tout commence spoiler – Joséphine et Loup vont être contraints de se rapprocher dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Constance donne un cours de premiers secours et ils sont les deux derniers sans binôme…











Joséphine et Loup n’ont pas d’autres choix que de se mettre ensemble et ils doivent se rapprocher… Ils sont très gênés quand Loup doit tenir la main de Joséphine. Alors quand Constance annonce plus de rapprochement physique sur le prochain exercice, ils paniquent…

Vont-ils réussir à mettre leur passé de côté et avancer ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1359 du 27 janvier 2026 : Joséphine et Loup en binôme

