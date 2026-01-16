Plus belle la vie spoiler : Stanislas retrouve Luna et Martin, il tire ! (19 janvier 2026)



Publicité





Plus belle la vie en avance du 19 janvier 2026 – Stanislas d’Aumont est-il le flic ripou à la tête du trafic d’êtres humains dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Dans l’épisode du lundi 19 janvier 2026, il va retrouver Luna et Martin et sortir son arme pour tirer !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Martin inquiet, Ulysse déchante, les résumés jusqu’au 30 janvier 2026

Idriss et Ariane sont persuadés que Stanislas est le flic ripou qu’ils recherchent. Idriss est convaincu que tout comme : il leur a caché avoir fait ses études à Marseille et il a demandé sa mutation sans rien dire à ses collègues de Lyon. Ariane essaie de le tempérer, elle lui rappelle que ce n’est qu’une hypothèse.

Plus tard, Ariane accompagne Stanislas pour interroger de nouveau les proches de Luna. Blanche continue de mentir pour protéger son amie mais Stanislas comprend qu’elle la couvre… Et il tilte en regardant l’appareil photos de Blanche. Il lit le nom d’Hector Kepler sur son étui, elle explique que c’est un cadeau.



Publicité





Au commissariat, Ariane et Idriss se demandent où est passé Stanislas. Morgane les informe qu’il est parti avec une voiture de service, ils découvrent qu’il a désactivé sa géolocalisation ! Idriss fouille dans son ordi et découvre les coordonnées GPS d’un cabanon au nom d’Hector Kepler, l’ex de Blanche. Ils comprennent qu’il a trouvé la planque de Luna et Martin !

Sur place au cabanon, Luna a cédé à la demande de Martin de sortir prendre l’air. Stanislas les retrouve et assure être là pour les protéger. Luna est méfiante, Stanislas les encourage à se mettre à l’intérieur pour parler… Tout à coup, il sort son arme et tire ! Est-il vraiment le coupable ou a-t-il tiré sur quelqu’un derrière Luna et Martin ? Suspense !