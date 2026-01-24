Star Academy estimations : Léa toujours en tête de notre sondage à quelques heures de la première demi-finale



C’est ce soir que se tiendra la première demi-finale de la Star Academy, en direct sur TF1. Une soirée décisive à l’issue de laquelle Sarah ou Léa décrochera la première place de finaliste, avant la seconde demi-finale qui opposera Ambre à Victor.











Alors que le public vote officiellement depuis samedi dernier, Stars-Actu continue de suivre les tendances grâce à son sondage en ligne, alors que le verdict est désormais imminent.

📊 Selon les estimations de notre sondage à cette heure, Léa conserve une courte avance avec 51,35 % des votes, contre 48,65 % pour Sarah. Un écart toujours très serré, qui confirme que rien n’est joué à quelques heures du prime.

⚠️ Comme toujours, rappelons que ce sondage a un but strictement informatif et ne reflète en aucun cas les résultats officiels. Seuls les votes du public via les canaux mis en place par la production permettront de désigner la première finaliste.



À quelques heures du direct, le suspense est total. Les prestations de ce soir pourraient bien faire basculer les tendances. Verdict dans la soirée sur TF1.

SONDAGE Star Academy, la demi-finale 1

Rendez-vous à 17h20 sur TF1 pour suivre la quotidienne et à 21h10 pour le prime. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.