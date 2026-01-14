Quotidien du 14 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 14 janvier 2026, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 14 janvier 2026

Dominique Seux, directeur de la rédaction des Echos et éditorialiste à France Inter

Thomas Porcher, économiste et chroniqueur à France Inter



Panayotis Pascot

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 14 janvier 2026 à 19h25 sur TMC.