Quotidien du 29 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 28 janvier 2026, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 28 janvier 2026

📌 Philippe Lacheau

📌 Jamel Debbouze

📌 Tarek Boudali

📌 Julien Arruti

📌 Élodie Fontan

Il s’agit donc d’une émission spéciale dédiée au film « Marsupilami », qui sort en salles le 4 février 2026.



Synopsis : Pour sauver son emploi, David (interprété par Philippe Lacheau) accepte un plan hasardeux : ramener un mystérieux colis depuis l’Amérique du Sud. Il embarque sur une croisière avec son ex-petite amie Tess, son fils Léo, et son collègue maladroit Stéphane. Lorsque ce dernier ouvre accidentellement le colis, un adorable bébé Marsupilami apparaît, et l’aventure tourne rapidement au chaos sur le bateau, entre rires et situations loufoques.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 29 janvier 2026 à 19h25 sur TMC.