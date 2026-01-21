Star Academy du 21 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 21 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mardi des académiciens.





Dès le réveil, Ambre et Victor répètent leurs cartes blanches et finalisent leurs préparations… Ils passent ensuite leur audition au théâtre devant Michaël et leurs professeurs.







Publicité





Ambre ouvre le bal. Restée en chaussons, elle a choisi d’interpréter « Applause » de Lady Gaga. Un titre qu’elle rêvait de chanter depuis longtemps et qu’elle souhaite utiliser comme un véritable hommage au public. Elle explique vouloir le mettre au cœur de sa performance : durant l’introduction, elle imagine être au milieu de la foule, entourée de danseurs disséminés dans le public, d’abord totalement immobiles. Elle prévoit ensuite de passer derrière les professeurs, dans une déambulation à travers tout le studio, avant de se lancer dans une chorégraphie. Côté mise en scène, Ambre évoque des étincelles, des pétales, un piano, ainsi qu’un look composé de tresses et d’une couronne de fleurs. Sa prestation enthousiasme les professeurs. Michaël confie même avoir pris « un TGV dans la tronche ». Marlène dit avoir vu du positif et du négatif, elle la trouve dans l’imitation de Lady Gaga. Sofia n’est pas dérangé par ça et salue son évolution. Michaël assure avoir « trop envie » de voir son tableau.

Pendant ce temps là, Léa arrive chez elle en Suisse pour la journée. Elle passe un bon moment avec ses proches, qui la reboostent à fond !



Publicité





Victor enchaîne avec « Havana » de Camila Cabello, qu’il souhaite revisiter dans un univers burlesque, à la manière de Christina Aguilera. Il s’imagine débuter la performance sur un cylindre, accompagné de danseuses placées de part et d’autre sur des structures similaires, avant de développer une chorégraphie plus ample. Pour les décors, il voit une ambiance bar-cabaret, dominée par des teintes rouges et noires. Côté costume, Victor se projette en corset et pantalon à strass. Sa prestation séduit l’ensemble du plateau. Interrogé par Jonathan sur la chorégraphie, Victor explique que, n’ayant pas encore eu l’occasion de proposer un véritable tableau chanté et dansé, il tenait à présenter quelque chose de particulièrement élaboré. Marlène salue le niveau des deux. Jonathan aime le choix, c’est parfait pour lui et il a envie de voir ce tableau. Sofia avoue que ça donne envie.

Au château, Ambre, Victor et Sarah retrouvent Sofia en compagnie de Benjamin Biolay pour un cours de chant.

En Suisse, Léa se prend un bain de foule ! Et au château, surprise : Anouk est de retour ! Elle vient préparer son duo avec Sarah sur le prime. Elle leur raconte sa nouvelle vie depuis sa sortie avant de retrouver Lucie pour les répétitions. Elles découvrent leur chanson : « Popcorn salé » de Santa.

Pour Léa, c’est l’heure de rentrer au château. Elle est très émue et dit au revoir à ses proches, mais aussi aux nombreux fans venus.

Au château, c’est soirée pizzas avec Anouk. Et il est temps de repartir. Plus tard, c’est Léa qui rentre. Elle leur raconte toute sa journée.

Connexion avec le château : Michaël annonce que c’est Sarah qui a eu le coup de coeur des évaluations !

Star Academy, demi-finale : qui doit aller en finale ?

Qui doit aller en finale ? Léa 51.88% Sarah 48.12%

Star Academy, le replay de la quotidienne du 21 janvier

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.