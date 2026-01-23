Star Academy estimations : suspense total à la veille de la demi-finale, Léa toujours légèrement devant (SONDAGE)



À la veille de la première demi-finale de la Star Academy, diffusée samedi soir sur TF1, le duel entre Léa et Sarah n’a jamais été aussi serré. À l’issue de ce prime décisif, l’une des deux candidates décrochera la première place de finaliste, avant la seconde demi-finale qui opposera Ambre à Victor.











Depuis une semaine, le public est appelé à voter pour soutenir son talent favori. De son côté, Stars-Actu suit l’évolution des tendances grâce à son sondage en ligne, alors que le verdict approche à grands pas.

📊 Selon les estimations de notre sondage à la veille du prime, Léa conserve une très courte avance avec 51,63 % des votes, contre 48,37 % pour Sarah. Un écart minime qui confirme que tout peut encore basculer lors des prestations en direct.

⚠️ Pour rappel, ce sondage a un objectif strictement informatif et ne reflète en aucun cas les résultats officiels. Seuls les votes du public via les canaux mis en place par la production seront pris en compte pour désigner la première finaliste.



À la veille de cette demi-finale très attendue, le suspense est à son comble. Réponse définitive samedi soir sur TF1, au terme d’un prime qui s’annonce riche en émotions.

SONDAGE Star Academy, la demi-finale 1

Qui doit aller en finale ? Léa Sarah Résultats Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.