Un Si Grand Soleil du 20 janvier : Manu mis à pied, Laurine quitte Jérémy (résumé épisode 1840 en avance)

Un si grand soleil du 20 janvier 2026, spoiler résumé de l’épisode 1840 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 20 janvier 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Manu fait un footing sur la plage, il se refait le film de quand il a retrouvé Charlotte. Quand il rentre, il retrouve Eve et lui dit qu’il n’arrête pas d’y repenser, il ne comprend pas ce qu’il a fait de mal. Eve lui assure que ça va s’arranger, personne ne peut le croire capable de ça. Elle lui dit que Charlotte est une ado compliquée. Mais Manu s’inquiète : c’est sa parole contre la sienne !

Johanna est avec les Guerin, elle dit à Charlotte que le juge d’instruction va vouloir l’entendre. Charlotte demande ce qui va arriver à Manu, Johanna dit qu’il y aura un procès et il risque jusqu’à 5 ans de prison. Charlotte est surprise et dit que c’est beaucoup. Soan trouve normal qu’il paie le prix fort. Quand ils repartent, Charlotte est mal, ses parents lui assurent qu’elle n’a aucune raison de culpabiliser. Dans le tram, Salomé est inquiète de ne toujours pas avoir de nouvelles de Charlotte.



Jérémy prépare la présentation de son sujet de thèse. Il se met la pression, Paloma lui conseille de se calmer : ça va très bien se passer. Mais il lui dit que ce n’est pas elle qui va passer un oral devant une ribambelle de médecins dans 2 jours… Il lui demande une soirée en amoureux mais elle part à Toulouse pour un article, elle va rentrer tard. Elle s’en va, il envoie un message à Laurine pour lui proposer de se voir. Elle le voit mais ne répond pas, Boris lui demande qui elle ghoste. Elle lui explique qu’elle a obtenu ce qu’elle voulait, Jérémy peut dégager. Elle dit qu’il ne s’est rendu compte de rien mais il ne va pas tarder à comprendre.

Thierry est avec Elise, il pense que Manu est la victime mais Elise défend Charlotte. Alex s’emporte : c’est absurde, jamais Manu ne draguerait une gamine ! Elise doute, ça ne lui ressemble pas mais ils ne peuvent pas ignorer la plainte de la victime. Elle rappelle que seulement 3 à 5% de ce genre de plaintes sont fausses. Alex assure qu’il est innocent, c’est un cauchemar et il s’inquiète pour son ami.

A l’hôpital, Laurine est avec Clémence. Elle dit passer devant la commission dans un mois, Clémence assure que ça ne sera qu’une formalité.

Manu pleure dans le bureau de Becker, qui lui annonce sa mise à pied. Manu lui demande s’il pense qu’il a fait un truc pareil, Becker dit qu’ils s’en fichent de ce qu’il pense et sa mise à pied ne signifie pas qu’il est coupable. C’est Aude qui sera chargée de l’enquête et Cécile qui instruira le dossier. Becker lui demande de ne pas s’en mêler. Manu dit qu’il a une fille, il n’aurait jamais pu faire ça. Becker lui dit de rentrer chez lui. Manu annonce ensuite sa mise à pied à Alex, il tente de le réconforter. Il lui assure qu’il sait qu’il n’a rien fait.

Jérémy retrouve Laurine à l’hôpital, il lui propose l’hôtel ce soir. Elle est glaciale et dit avoir autre chose de prévu. Elle dit ne plus avoir envie de le voir. Janet demande à voir Jérémy pour faire le point sur sa présentation, Laurine lui dit de profiter de sa directrice de thèse si impliquée… Janet assure qu’elle ferait pareil avec tout le monde, Laurine lui répond que c’est dommage qu’elle n’ait pas pu en profiter. Quand Janet fait répéter Jérémy, elle lui dit que c’est bien mais qu’on dirait qu’il récite…

Soan entre en salle des profs, Eve demande à lui parler. Soan s’emporte violemment quand elle lui dit que Manu n’a rien fait à sa fille. Il dit qu’il n’a plus rien à lui dire, tout passera par leurs avocats ! Sabine demande ce qui se passe. Pendant ce temps là, Charlotte reçoit un nouveau message de Salomé mais ne répond pas. Elle tente de l’appeler, elle décroche. Salomé demande à passer la voir, elle n’est pas emballée mais elle insiste et elle finit par accepter.

Clémence vient voir Janet pour un souci de garde, elle aimerait que Jérémy l’assure. Janet préfère éviter, elle aimerait qu’il reste concentré sur sa présentation. Pendant ce temps là, Jérémy demande des explications à Laurine. Elle lui dit juste qu’ils se sont bien amusés mais c’est fini. Il ne comprend pas.

Salomé est avec Charlotte, elle lui ment à elle aussi. Salomé lui demande si elle en a parlé à Sacha, Charlotte pleure et dit que non. Salomé lui assure qu’elle est là, elle ne la lâchera pas. Charlotte dit qu’elle a honte…

