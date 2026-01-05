Un Si Grand Soleil du 6 janvier : Cécile confronte Florent, Claire sous le choc (résumé épisode 1829 en avance)



Un si grand soleil du 6 janvier 2026, spoiler résumé de l’épisode 1828 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 6 janvier 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Achille file au lycée. Une fois seuls, Cécile confronte Florent : elle l’a vu avec Claire et lui demande ce qui se passe entre eux ! Il dit qu’elle a des soucis et qu’il l’aide. Cécile demande si ça justifie de se prendre dans les bras, il dit que c’est son ex il a voulu la réconforter… Cécile demande si ça a un lien avec la cavale d’Hélène et si Claire est impliquée, Florent dit qu’il ne lui dira rien. Cécile comprend qu’elle est donc bien impliquée, Florent dit qu’il ne fait que son travail. Cécile lui reproche son comportement et son manque d’honnêteté. Florent l’envoie balader et s’en va.

Becker annonce à Janet que son offre pour le chalet a été acceptée. Janet lui reproche de ne pas l’avoir écoutée en faisant une offre sans avoir d’acheter pour son local. Ils se disputent encore, Janet assure qu’elle ne mettra jamais les pieds là-bas.



Alix raccroche avec les impots, qui acceptent un report des échéances. Elle explique à Ulysse qu’elle attend la réponse de Catherine, si elle prend 20% des parts de la galerie ils seront sauvés.

Becker fait la contre-visite du local. Il a un devis de son entrepreneur qui n’est pas rassurant, toute l’électricité serait à refaire… Becker assure que non. Il reçoit un faux appel d’Alain pour faire croire à un autre intéressé. Il dit à l’acheter que tout le monde veut son local.

Alix retrouve Claudine, elle lui annonce que Catherine a refusé son offre. Alix est sous le choc et accuse le coup… Claudine dit qu’elle a raison, sa galerie tourne mais à perte. Elle propose de faire une déclaration de cessation de paiement. Elle assure qu’elle doit arrêter avant que ça devienne trop grave. Alix est au bout du rouleau, elle ne veut pas faire autre chose. Quand elle rentre à la galerie, Ulysse dit qu’il vient de vendre une toile à 2000 euros. Mais Alix annonce que c’est fini, elle va devoir fermer après le refus de Catherine. Ulysse essaie de lui remonter le moral. Alix pleure, Ulysse craque aussi.

Claire appelle Hélène, elle lui dit que ça va mieux. Claire lui explique que Cassis et Marsan prépareraient un enlèvement au golf. Et Florent essaie de faire déverrouiller le téléphone de Marsan. Claire dit qu’elle s’occupe de lui faire apporter à manger. Pendant ce temps là, Florent demande à une spécialiste de faire parler le téléphone. Il l’a défendue gratuitement, elle va donc lui faire ça sans rémunération et tout de suite !

Claire appelle Victor, elle lui demande de s’occuper du ravitaillement d’Hélène… Il dit qu’il y va tout de suite. Il prépare tout et y va, loin de se douter pour la balise et la surveillance d’Alex.

Chaligny est à la galerie, Ulysse lui demande ce qu’il fait là. Ulysse annonce la fermeture et le dépôt de bilan. Chaligny se réjouit. Plus tard, il est au restaurant et le serveur l’ignore. David attend lui aussi, seul. Chaligny lui propose de se joindre à lui, David accepte. Il commande du champagne et dit fêter la défaite de sa pire ennemie. David lui parle de la sienne, Laurine…

Hélène est avec Victor, elle mange et se régale. La police débarque, Alex arrête Victor et Hélène ! Pendant ce temps là, Florent est avec Claire, il lui montre ce qu’il a : uniquement un message, la joueuse arrive jeudi. Ils n’ont rien de concret, il n’a rien trouvé d’autre et ne peut pas le suivre. Claire lui demande ce qu’il y a, Florent reçoit un appel du commissariat : Victor et Hélène ont été arrêté. Il informe Claire.

