Tournée Star Academy 2026 : c’est parti, découvrez la setlist officielle !



Publicité





Tournée Star Academy 2026, la setlist officielle – C’est ce soir que Ambre, Léa, Victor, Sarah, Bastian, Anouk, Mélissa, Jeanne, et Théo P. ont donné le coup d’envoi de la tournée de la Star Academy 2026. Le premier concert avait lieu à Reims et on connait donc maintenant officiellement la liste des chansons interprétées sur scène !











Publicité





La setlist de la tournée de la Star Academy 2026

Ambre « Ma Gueule »

Léa et Sarah « always Remember Us This Way »

Théo et Mélissa « Azizam »

Victor et Bastiaan « My Way »

Jeanne et Anouk « Une autre histoire »

Collégiale « The Greatest Show »

Bastiaan « Tainted Love »

Anouk « Vampire »

Ambre « Bad Romance »

Collégiale « APT »

Mélissa « Particule »

Victor, Léa et Sarah « Gabriella »

Théo « Sky Full of Stars »

Léa et Jeanne « Read All About It »

Ambre et Victor « Take me to Church »

Sarah « Stand Up »

Les garçons « Survivor »

Les filles « Run the world »

Théo et Bastiaan « Ciel »

Sarah et Mélissa « Soleil Bleu »

Jeanne et Léa « Me enamoré »

Ambre et Victor « Feel Good »

Anouk, Léa et Mélissa « Parisienne »

Jeanne « Respire Fort »

Jeanne « Tout a changé »

Léa et Bastiaan « Autrement »

Théo « Ceux qu’on était »

Sarah « Cœur Maladroit »

Collégiale hymnes : « Ne partez pas sans moi », « Au bout de mes rêves », « Recommence moi »

Anouk « Monopolis »

Victor et Théo « Dont let the sun go down on me »

Ambre « Entrer dans la lumière »

Ambre et Sarah « Total Eclipse of the Heart »

Ambre et Léa « Le Blues du Businessman »

Ambre et Jeanne « I love Rock n Roll »

Bastiaan, Léa, Victor et Sarah « Briller »

Léa et Mélissa « Je ne serai jamais »

Bastiaan « Grace Kelly »

Victor « Havana »

Léa « Show me how you burlesque »

Sarah « Where is my husband »

Collégiale « Don’t Stop Me Now »

Collégiale « Voulez Vous »

Collégiale « Des étoiles plein les yeux »

MUSICAL

Anouk « D’amour ou d’amitié »

Bastiaan, Théo, Léa, Victor et Mélissa « Les rois du monde »

Ambre, Jeanne et Anouk « Une Déclaration »

Mélissa et Bastiaan « Sapés comme jamais »

Victor « Chui Bo »

Léa « Zou Bisou

Ambre et Jeanne « La plus belle pour aller danser »

Théo « Sexy and I know it »

Bastiaan, Mélissa, Théo, Léa et Victor « Wati by night »

Bastiaan et Anouk « Les planètes »

Tous ensemble « Charger »