Demain Nous Appartient spoilers : Victoire reçoit une lettre de Fred, Georges menacé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 16 au 20 février 2026)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 16 au 20 février 2026 – Qu’est-ce qui vous atttend la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’enquête de Georges et Victoire suite à la disparition de Fred. Victoire va recevoir une lettre de Fred qui lui dit de ne pas s’inquiéter, qu’il a besoin de prendre du recul ! Mais Victoire n’y croit pas et plus tard, un certain 13 envoie une demande d’ami à Georges… Ce dernier pense être le prochain visé et se demande si ce n’est pas Victoire que l’on veut atteindre à travers eux.

Pendant ce temps là, Roxane et Sara mettent tout en oeuvre pour se reconquérir. Et Brice, le séduisant collègue de Raphaëlle, montre son vrai visage face à sa femme… On est loin de l’image qu’il donne aux yeux de tous !

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 16 au 20 février 2026

Lundi 16 février 2026 (épisode 2141) : Georges fait une étrange découverte au lycée. Marceau et Diane préparent un coup qui secoue le lycée. Sara et Roxane tentent des approches différentes pour se reconquérir.

Mardi 17 février 2026 (épisodes 2142) : Une lettre pour Victoire fait basculer l’enquête. Roxane se montre très entreprenante. Erica découvre la supercherie de Marceau.

Mercredi 18 février 2026 (épisode 2143) : Georges ne peut plus compter sur Martin. Mona est accusée de sabotage. Gloria craque devant un patient.

Jeudi 19 février 2026 (épisode 2144) : Georges se rapproche dangereusement de la vérité. Raphaëlle découvre la notoriété de son collègue Brice. Nordine appréhende son bilan de santé.

Vendredi 20 février 2026 (épisode 2145) : Georges découvre l’envers du décor. Avec sa femme Nadia, Brice montre son vrai visage. Waren fait une révélation troublante aux jumeaux Roussel.



VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 16 au 20 février 2026

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…