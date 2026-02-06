C à vous du 6 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 6 février 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Epstein : un scandale aux multiples ramifications. On en parle avec Thomas Snégaroff, historien et journaliste spécialiste des Etats-Unis et Aurélie Raya, journaliste au Point, ce soir dans

🔵 Edwige Alessandri : l’affaire relancée 26 ans après ? On reçoit Me Damien Brossier, avocat d’Edwige Alessandri et Geoffrey Le Guilcher, journaliste indépendant, auteur du livre “Les Deux Mégots” aux éditions Goutte d’Or



Publicité





🔵 Dans la suite de C à vous :

Le journaliste Guillaume Durand, François Sureau, pour son livre “Les aventures de Thomas More – Loin de Salonique” chez Gallimard et Maïtena Biraben, pour son spectacle “Mesdames en vraies !” en tournée à partir du 30 mai !

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 6 février 2026 à 19h sur France 5.