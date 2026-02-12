Star Academy : Ambre a signé son contrat chez Sony Music, quand sortira son single ?



Publicité





Quelques jours seulement après sa victoire en finale de la Star Academy samedi dernier, Ambre franchit déjà une nouvelle étape majeure dans sa jeune carrière. La grande gagnante du télé-crochet a officiellement signé son contrat avec Sony Music mercredi, lançant ainsi concrètement son aventure dans l’industrie musicale.











Publicité





En remportant la compétition, Ambre a décroché un contrat pour un album ainsi qu’un chèque de 100.000 euros, une somme correspondant à une avance sur ses futures ventes de disques. Un coup de pouce financier et professionnel qui va lui permettre d’entrer rapidement en studio.

Désormais, l’artiste a aussi choisi son nom de scène : Amber Jadah. Sous cette nouvelle identité, elle devrait très vite commencer à travailler sur un premier single, dont la sortie est attendue dans les prochaines semaines. Un lancement express, dans la lignée de ses prédécesseurs.

Si le calendrier suit celui de Pierre Garnier ou de Marine, les deux derniers gagnants avant elle, son premier album pourrait voir le jour dès le mois de juin prochain. Autant dire que les prochains mois s’annoncent intenses pour la jeune chanteuse, qui a désormais du pain sur la planche entre enregistrements, promotion et préparation de son univers artistique.



Publicité





Côté style, Amber Jadah a déjà donné une indication claire. Invitée en début de semaine dans la matinale de TF1 « Bonjour, » elle a confié vouloir proposer un album résolument pop. Une direction musicale cohérente avec les prestations qu’elle a défendues tout au long de l’aventure et qui devrait séduire le large public qui l’a portée jusqu’à la victoire.