Demain Nous Appartient du 17 février : Victoire reçoit une lettre de Fred ! (résumé + vidéo épisode 2142 en avance)

Demain nous appartient du 17 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2142 de DNA – Victoire va recevoir une étrange lettre de Fred ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et de son côté, Georges reçoit une menace…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 17 février 2026 – résumé de l’épisode 2142

Au commissariat, Georges et Victoire convainquent Martin d’ouvrir une enquête sur la disparition de Fred, même s’il écarte la piste du kidnappeur du Vendredi 13. Une lettre signée Fred laisse croire à un départ volontaire, Victoire est convaincue que c’est sa façon de rompre mais Georges remarque qu’elle a été écrite sous contrainte, d’autant qu’une autre disparition présente exactement le même message. Plus tard, Esmée affirme l’avoir vu monter dans une voiture rouge avec un homme à casquette, puis Georges reçoit une demande d’ami inquiétante de “13”, laissant penser qu’il est désormais ciblé.

Au lycée, la journée de Mardi Gras provoque quelques tensions, tandis qu’Ellie tente d’oublier Violette et soupçonne Diane d’avoir des sentiments pour Marceau.



De son côté, Roxane essaie de retrouver une intimité avec Sara après leurs retrouvailles : elles parviennent enfin à en parler, mais Sara reste encore bloquée malgré son envie d’avancer.

VIDÉO Demain nous appartient du 17 février 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

