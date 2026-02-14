Ligue 1 : Marseille / Strasbourg en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue 1 14 février 2026 – Marseille / Strasbourg en direct, live et streaming, c’est aujourd’hui à Marseille. Suite de la 22ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 pour l’Olympique de Marseille qui accueille Strasbourg.





Un match à suivre ce samedi soir à 17h en exclusivité sur beIn Sports.







Ce match de championnat oppose un OM actuellement 4ᵉ au classement à un Strasbourg engagé dans la course aux places européennes ; une rencontre importante pour les deux équipes dans la seconde moitié de saison.

Marseille espère réagir après une récente période compliquée marquée notamment par le départ de son entraîneur et quelques performances décevantes, tandis que Strasbourg veut poursuivre sa progression en Ligue 1.



Marseille / Strasbourg – Composition des équipes

🔵 Marseille (composition officielle) : Rulli – Weah, Pavard, Aguerd, Emerson – Højbjerg (cap), Timber, Nadir – Greenwood, Gouiri, Aubameyang

🔵 Strasbourg (composition officielle) : Penders – Doué (cap), Høgsberg, Omobamidele, Chilwell – El Mourabet, Barco – D. Moreira, Enciso, Godo – Panichelli

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Marseille / Strasbourg ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur beIN Sports 1 dès 17h.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

