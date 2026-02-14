Les 12 coups de midi du 14 février : encore un indice sur l’étoile mystérieuse, on vous dit qui s’y cache !



Les 12 coups de midi du 14 février 2026, 147ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce samedi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Et grâce à son adversaire du jour, il a pu signer un Coup de Maître à 30000 euros.











Les 12 coups de midi du 14 février, un gyrophare sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait ainsi grimper sa cagnotte au total de 640 033 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait : un gyrophare. Il s’ajoute aux précédents : indices : un ring de boxe, un bretzel, un périscope, le drapeau de la France Libre, et une caméra.

Avec ces indices, chez Stars-Actu on pense à Mathieu Kassovitz. On retrouve un ring de boxe, clin d’œil à sa passion pour ce sport, un périscope en référence au film « Le Chant du loup » », le drapeau de la France Libre pour le long-métrage « La Bataille de Gaulle », une caméra rappelant qu’il est à la fois comédien et réalisateur, mais aussi un bretzel en lien avec le tournage du film « Frères » en Alsace. Et le gyrophare évoque immédiatement le film culte « La Haine », qu’il a réalisé et dans lequel l’ambiance tendue avec les forces de l’ordre est devenue emblématique.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Dwayne Johnson, Robert De Niro, Lino Ventura



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 14 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+