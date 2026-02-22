Jeux Olympiques de Milan Cortina 2026 : la cérémonie de clôture à suivre ce dimanche soir (22 février)



Publicité





Clap de fin des Jeux Olympiques de Milan Cortina 2026. Rendez-vous ce dimanche 22 février à 20h15 sur France 2 et france.tv pour suivre la cérémonie de clôture.











Publicité





Après deux semaines intenses de compétition, marquées par des exploits spectaculaires, des frissons et des émotions inoubliables — et avec XXXX médailles glanées par les Bleus — France Télévisions vous donne rendez-vous dimanche soir pour un événement exceptionnel : la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Milan Cortina 2026.

Un moment unique à suivre en direct aux côtés d’Olivia Leray, d’Alexandre Boyon et de Raphaële Schapira, pour célébrer ensemble la fin d’une quinzaine olympique hors norme, rythmée par les performances, les instants de partage et des souvenirs à jamais gravés dans le cœur de millions de Français.

Depuis la mythique Arène de Vérone, ce spectacle grandiose viendra magnifier cette aventure humaine et sportive exceptionnelle. Chargée de symboles et d’émotions, la cérémonie rendra un hommage appuyé aux athlètes et aux valeurs universelles de l’Olympisme.



Publicité



