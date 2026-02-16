« Koh-Lanta, Les reliques du destin » : TF1 dévoile les 20 aventuriers (PHOTOS)



À deux semaines du lancement de la nouvelle saison, TF1 vient officiellement de dévoiler le casting complet de Koh-Lanta, Les reliques du destin, attendu le mardi 3 mars à 21h10.





Vingt nouveaux naufragés, venus d’horizons très différents, s’apprêtent à affronter la survie, les épreuves physiques et surtout les nouvelles règles imprévisibles liées aux fameuses Reliques du Destin.







Entre profils sportifs, stratèges et aventuriers du quotidien, la chaîne promet une promotion particulièrement équilibrée… et redoutable.

Les 20 nouveaux aventuriers

Les hommes

👨 Antonin, 27 ans – facteur

👨 Daniel, 51 ans – wakeboarder

👨 Guillaume, 28 ans – auto-entrepreneur en création bois

👨 Hugo, 25 ans – ingénieur océanographique

👨 Johan, 36 ans – navigateur et instructeur dans l’armée de l’air et de l’espace

👨 Jonathan, 36 ans – responsable risque paris en ligne

👨 Lionel, 42 ans – buraliste

👨 Paul, 36 ans – éducateur sportif

👨 Ulrich, 43 ans – conducteur de car

👨 Zakariya, 29 ans – maître-nageur



Les femmes

👩 Caroline, 37 ans – sauveteuse en mer et pisteuse secouriste

👩 Cindy, 32 ans – agent de sécurité dans les transports

👩 Clarisse, 22 ans – étudiante en kinésithérapie

👩 Clémence, 25 ans – responsable de production de boissons fermentées

👩 Cinthia, 37 ans – traiteur

👩 Françoise, 40 ans – conseillère en crédits

👩 Jade, 33 ans – responsable d’un centre commercial

👩 Karine, 50 ans – négociatrice en immobilier

👩 Lola, 21 ans – étudiante en sport

👩 Nora, 51 ans – contrôleuse de gestion





Une saison placée sous le signe de l’imprévisible

Cette nouvelle promotion va devoir composer avec une mécanique inédite : les Reliques du Destin, capables de sauver un candidat éliminé ou de provoquer un duel immédiat lors du Conseil. Autrement dit, plus que jamais, les alliances pourraient voler en éclats et personne ne sera réellement à l’abri.

Avec des profils aussi variés — sportifs aguerris, professionnels du secours, stratèges ou aventuriers du quotidien — la saison s’annonce particulièrement ouverte.

📺 Rendez-vous mardi 3 mars à 21h10 sur TF1 pour découvrir leurs premiers pas dans l’aventure.