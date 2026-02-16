Un Si Grand Soleil Spoiler : Aude veut coincer Pablo, un terrible drame à la ferme ! (épisode du 17 février)



Un si grand soleil spoiler épisode 1863 du 17 février 2026 – Pablo va être soupçonné du meurtre de Martin dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, alors que Martin a été alcoolisé à son insu, certainement via le cappuccino servi par Pablo, Aude interroge son fils chez elle…











Alexis confie à sa mère que Pablo leur a dit avoir envie d’étrangler son beau-père à chaque fois qu’il le voyait. Il pense qu’il s’agissait de paroles en l’air mais au commissariat, Aude dit à Thierry qu’elle pense que Pablo a pu préméditer le meurtre de Martin ! Thierry peine à croire en cette théorie et il lui rappelle qu’ils n’ont aucune preuve dans ce sens.

Pendant ce temps là au commissariat, la caméra de surveillance révèle qu’un homme déguisé en homme de ménage a pénétré dans leurs locaux pour ouvrir le carton des scellés sur Martin… Ils ne parviennent pas à identifier l’homme, il n’a rien pris donc la police déduit qu’il n’a pas trouvé ce qu’il cherchait.

Pendant ce temps là, à la ferme, un terrible drame se produit : alors que Pauline vient de signer son divorce avec Léo et qu’elle s’est associée à Elodie et Ludo pour se lancer dans la culture du safran, quelqu’un met le feu aux cartons de leur récolte, déjà dans la camionnette et prêts à être livrés !



