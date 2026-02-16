Star Academy : coup d’envoi des répétitions de la tournée ce lundi ! (VIDÉO)



Les académiciens de la tournée 2026 de Star Academy entrent dans le vif du sujet ! Ce lundi, les répétitions ont officiellement débuté, marquant le lancement concret de l’aventure scénique pour les élèves révélés lors de la dernière saison.





Encadrés par le professeur de danse Jonathan Jenvrin et la coache vocale Fanny Delaigue, les artistes travaillent déjà intensément afin de préparer un spectacle ambitieux mêlant performances live, chorégraphies et tableaux collectifs.







Tous les académiciens réunis autour d’Ambre

La grande gagnante Ambre participe évidemment à l’aventure et retrouve ses camarades de promotion pour cette tournée très attendue par les fans. À ses côtés : Léa, Sarah, Bastiaan, Victor, Anouk, Jeanne, Mélissa et Théo P.



Selon les premières images partagées en coulisses, l’ambiance est studieuse mais toujours aussi complice entre les chanteurs.

Coup d’envoi fin février

Le premier concert aura lieu le 27 février à Reims, avant une série de dates à travers toute la France et la Belgique.

Parmi les événements majeurs, les académiciens se produiront à plusieurs reprises dans la mythique Accor Arena de Paris le 3 avril, le 20 mai, et le 28 juin.

Un Summer Tour en préparation

La tournée ne s’arrêtera pas en juin comme c’était le cas pour les deux précédentes promos : elle se prolongera durant l’été 2026 avec un Summer Tour composé de festivals et de concerts en plein air, permettant aux fans de retrouver la troupe dans une ambiance plus festive encore.

Après le succès des précédentes promotions, cette nouvelle série de concerts s’annonce déjà comme l’un des grands événements musicaux populaires de l’année.